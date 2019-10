Roma-Borussia, il video del rigore beffa assegnato ai tedeschi al 94'

Giallorossi beffati nella terza giornata di Europa League. L'arbitro, lo scozzese Collum, ha concesso al Borussia Moenchengladbach un calcio di rigore nei minuti di recupero per un fallo inesistente di Smalling. Il difensore ha colpito il pallone con la faccia, ma il direttore di gara ha ravvisato un tocco di mano. In Europa League non c'è il Var

Una vera e propria beffa per la Roma, raggiunta dal Borussia Moenchengladbach nei minuti di recupero della gara valida per la terza giornata del girone J di Europa League a causa di un errore arbitrale evidentissimo. Il direttore di gara, lo scozzese William Collum, sul risultato di 1-0 per i giallorossi ha infatti concesso un calcio di rigore ai tedeschi per un presunto fallo di mano di Smalling sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti.

Il difensore inglese, però, ha colpito il pallone con la faccia, come risulta in maniera evidente dalle immagini al rallenty. Ad ingannare l'arbitro probabilmente il braccio largo di Smalling, che nell'occasione è anche stato ammonito. Non è stato possibile rimediare all'errore in quanto in Europa League non è ancora in vigore l'utilizzo del Var.

Il penalty, trasformato da Stindl al 95', ha così impedito alla Roma - che era andata in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Zaniolo - di conquistare tre punti importantissimi per il cammino nel girone. La società giallorossa ha anche espresso tutto il proprio dissenso sui social.