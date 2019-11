Basaksehir-Roma: formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

I giallorossi sono chiamati a vincere in Turchia per tornare pienamente in corsa per la qualificazione. Fonseca conferma il 4-2-3-1, con Zaniolo-Pellegrini-Kluivert alle spalle di Dzeko. Titolari anche Diawara e Santon. 4-3-3 per i padroni di casa. Diretta esclusiva Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) alle 18:55