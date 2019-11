Lazio Cluj, le probabili formazioni del match di Europa League

Tanto turnover per Simone Inzaghi per la sfida col Cluj. In porta ci sarà Proto mentre Immobile sarà tenuto a riposo, con Caicedo in dubbio per un problema alla caviglia. Se non dovesse farcela, pronto Adekanye per una maglia da titolare

Situazione quasi del tutto compromessa, per la Lazio in Europa League, giunta alla 5^ giornata della fase a gironi. I biancocelesti sfideranno il Cluj all’Olimpico e Simone Inzaghi opta per un turnover importante. A partire dalla porta, dove ci sarà Proto e non Strakosha. Davanti a lui giocheranno Bastos, Vavro e Acerbi, mentre gli esterni a tutta fascia saranno Lazzari e Jony; al centro del campo agiranno Parolo, Cataldi e Berisha. In avanti non ci sarà Immobile: al suo posto dovrebbe partire dal primo minuto Correa con Caicedo, quest’ultimo in dubbio per un infortunio alla caviglia che l’ha costretto ad interrompere anzitempo la rifinitura. La decisione definitiva arriverà poche ore prima della partita. Se l’ecuadoriano non dovesse farcela, è pronto a sostituirlo Adekanye.

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. All. Simone Inzaghi.

Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All. Dan Petrescu.