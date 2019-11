Europa League, calendario e orari della quinta giornata

Penultima giornata della fase a gironi, tempo di verdetti in Europa League. Giovedì ricco di emozioni, con le due italiane in campo. Alle 18.55 la Roma fa visita all'Istanbul Basaksehir, con l'obiettivo di conquistare punti pesanti per la qualificazione. I turchi comandano il girone J a quota sette, mentre i giallorossi sono a quota 5 con il Borussia Moenchengladbach, con il Wolfsberger ultimo a 4 punti. Tutto ancora aperto, alla Roma serve una vittoria per avvicinarsi ai sedicesimi di finale. Alle 21 gioca invece la Lazio, che all'Olimpico ospita il Cluj. Ma le due sconfitte contro il Celtic hanno complicato il percorso dei biancocelesti in Europa League: la squadra di Simone Inzaghi è ferma a 3, con i rumeni secondi a quota 9. La Lazio deve vincere con un risultato che le permetta di ribaltare il 2-1 subito all'andata per poi sperare di recuperare altri tre punti all'ultima giornata. Di seguito tutto il programma del giovedì di Europa League.

Il programma della quinta giornata

Ore 16.50

Astana-Manchester United (Sky Sport Football)

Krasnodar-Basilea

Trabzonspor-Getafe

Ore 18.55

Istanbul Basaksehir-Roma (Sky Sport Uno)

Wolfsberger-Borussia M. (Sky Sport Football)

Feyenoord-Rangers (Sky Sport 254)

Young Boys-Porto

CSKA Mosca-Ludogorets

Ferencvaros-Espanyol

Oleksandrija-Wolfsburg

Saint-Etienne-Gent

Besiktas-Slovan Bratislava

Braga-Wolverhampton

AZ Alkmaar-Partizan

Diretta Gol (Sky Sport 251)

Ore 21.00