Distorsione al ginocchio per il difensore inglese, che salta il match di Europa League. Trauma al piede sinistro per il centrocampista (non quello operato due mesi fa), che andrà valutato nelle prossime ore

Chris Smalling salterà l'ultimo impegno della Roma nella fase a gironi di Europa League in programma giovedì all'Olimpico contro il Wolfsberger, mentre Lorenzo Pellegrini è in dubbio. Entrambi i giocatori non si sono allenati questo martedì a Trigoria, limitandosi a un lavoro personalizzato in palestra. Il difensore inglese ha accusato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro mentre il centrocampista è alle prese con un trauma contusivo al piede sinistro. In particolare quest'ultimo non preoccupa particolarmente lo staff giallorosso, con il centrocampista che potrebbe anche essere convocato. In ogni caso le due situazioni verranno valutate nelle prossime ore.