Roma-Wolfsberg 2-1, risultato in diretta LIVE: autogol di Florenzi, in gol Perotti e Dzeko

Manca sempre meno al calcio d'inizio, ricordiamo le combinazioni del passaggio del turno: la Roma supererà la fase a gironi alla condizione di non perdere questa partita contro il Wolfsberg. Non solo, i giallorossi potrebbero qualificarsi anche in caso di sconfitta: in questo scenario, basterebbe che il Basaksehir non batta il 'Gladbach (con cui la Roma è in svantaggio negli scontri diretti) nell'altra sfida del gruppo.