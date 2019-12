7/10

PUNTI DI FORZA. La difesa, in campionato, funziona che è un piacere, con solo 8 gol incassati in 20 giornate. Non è andata altrettanto bene in Europa, con il 6-0 contro l’Espanyol su cui hanno influito i due rossi nella prima mezz’ora presi dalla squadra bulgara, in 9 per un’ora. La possibilità che l’Inter sottovaluti l’avversario è remota, conoscendo Conte, ma potrebbe rappresentare un punto di forza dei bulgari