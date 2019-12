A Nyon si sorteggiano i sedicesimi di finale dell'Europa League, con Inter e Roma pronte a conoscere le loro avversarie. I nerazzurri sono tra le teste di serie, i giallorossi si sono qualificati come secondi nel girone J. Andata il 20 febbraio, ritorno il 27 febbraio (le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa). Finale il 27 maggio a Danzica. Il sorteggio è in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, e in live streaming cliccando qui sotto

CLICCA QUI PER IL LIVE STREAMING