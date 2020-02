La tempesta Ciara che sta preoccupando tutto il nord Europa si è abbattuto anche sulla Ghelamco Arena, stadio che ospita le partite interne del Gent.

La precipitazione è avvenuta lunedì sera e ha danneggiato parte dei pannelli che coprono una parte della tribuna dell’impianto.

La società belga rassicura con un comunicato: “Il danno verrà riparato al più presto, non appena ciò sarà possibile in modo sicuro. Ciò significa che per il momento nessuna competizione sarà compromessa. Naturalmente, la prima preoccupazione è la sicurezza dei nostri sostenitori e spettatori. Inoltre, è stata nominata un’agenzia di consulenza indipendente che indagherà sulla causa. Le condizioni del vento sono state di natura eccezionale, ma per chiarezza definitiva, attendiamo naturalmente le indagini e le conclusioni dell’ufficio di competente”.

Non sembrano esserci particolari preoccupazioni in vista della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Roma in programma per giovedì 27 febbraio alle 18.55.