Atalanta-Roma, tutto quello che c'è da sapere

Quando e a che ora si gioca Atalanta - Roma?

La partita tra Atalanta e Roma, valida per la 24^ giornata di campionato, si giocherà sabato 15 febbraio alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Dove è possibile guardare Atalanta - Roma?

La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando di Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.

Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Atalanta e Roma si sono affrontate 115 volte in Serie A. Finora i precedenti sono a favore dei giallorossi, usciti vincitori in 52 occasioni; 37 invece sono i pareggi, con 26 vittorie dei bergamaschi. Sfida generalmente divertente, dal momento che fa registrare una media di 2.64 gol a partita. Nei precedenti giocati in Lombardia sorridono invece all'Atalanta, che ha vinto 19 volte contro le 18 della Roma; 20 invece le gare finite in parità. La squadra di Gian Piero Gasperini ha perso solamente una delle ultime 10 partite di campionato contro la Roma (4 vittorie e 5 pareggi), dopo aver perso sette delle nove precedenti (una vittoria e un pari). Solo una vittoria per l’Atalanta nelle ultime sette sfide interne con la Roma in Serie A (tre pareggi e altrettante sconfitte) – dalla stagione 2012/13 ad oggi ha fatto peggio solo contro la Juventus con cui non ha mai vinto in casa.

Come arrivano alla partita Atalanta e Roma?

Dopo una serie di tre successi interni consecutivi, l’Atalanta ha ottenuto un solo punto nelle ultime due gare interne: i bergamaschi non rimangono tre partite in casa senza successi da ottobre 2018 in Serie A. La Roma ha perso quattro delle sei gare disputate nel 2020 in campionato, nei precedenti 45 anni in Serie A solo nel 2013 aveva subito altrettante sconfitte dopo le prime sei partite del nuovo anno.

Curiosità

Prima dell'Atalanta in questo campionato, l’ultima squadra a segnare almeno 61 gol dopo 23 partite di Serie A era stata la Juventus nel 1959/60 (61) – quella Juve si fermò a quota 61 reti alla 24^ giornata. La Roma ha ben nove giocatori con almeno due gol segnati in questo campionato, più di ogni altra squadra – segue l’Atalanta a quota otto.