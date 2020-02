Inter, sette assenti per la trasferta in Bulgaria

Antonio Conte affronterà la trasferta in Bulgaria con parecchie assenze. Oltre agli infortunati Sensi, Gagliardini ed Esposito, non sono partiti per Razgrad Handanovic, Skriniar, Brozovic e Bastoni

Non inizia con i migliori presupposti la trasferta in Bulgaria dei nerazzurri. Il sedicesimo di andata di Europa League tra Ludogorets e Inter, in programma giovedì 20 febbraio alla Huvepharma Arena di Razgrad, avrà inizio alle 18:55 (Diretta Sky Sport Uno).

Il numero di nerazzurri convocabili da Conte si riduce a causa di infortuni e acciacchi, senza dimenticare che nella nuova lista Uefa non è stato inserito Asamoah. Oltre al ghanese e ai forfait di Sensi, Gagliardini ed Esposito, non sono partiti per Razgrad Handanovic, Skriniar, Bastoni e Brozovic.