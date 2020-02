Ludogorets-Inter, Conte a Sky: "Faremo turnover. Eriksen? Per me nessun problema"

Come si riparte dopo una sconfitta che brucia come quella dell'Olimpico?

Il ko con la Lazio brucia per il risultato finale, non per la prestazione. Io credo che ci sia stata una buonissima prestazione contro una Lazio che è una delle squadre più in forma del campionato. Dispiace, perché abbiamo regalato i due gol. Si riparte con tanta voglia di fare e di migliorare, il nostro obiettivo deve essere questo. Domani abbiamo un impegno in una competizione europea e bisogna farlo al meglio, rispettando questa competizione