L'episodio al minuto numero 37 della partita valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League contro l'Ajax

Il gol e l'accendino. Protagonista il brasiliano del Getafe Deyverson, che nella sfida contro gli olandesi ha sbloccato il risultato al minuto numero 37. L'attaccante classe 1991 - arrivato nel club spangolo a gennaio in prestito dal Palmeiras - ha trovato la rete del vantaggio, esultando poi sotto lo spicchio dei tifosi olandesi, da dove presumibilmente è arrivato in campo l'oggetto. Un accendino, appunto, che lo ha colpito sul torace mentre era abbracciato insieme ai suoi compagni. Il giocatore si è poi rialzato, andando a consegnare l'oggetto all'arbitro. E ha ultimato la sua classica esultanza alzando il pantaloncino, e mostrando il tatuaggio che lo raffigura insieme alla fidanzata. Sarà di 2-0 per gli spagnoli il risultato finale della partita.