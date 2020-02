Primo gol del danese con la maglia nerazzurra. Al minuto numero 71 per sbloccare il match contro il Ludogorets valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Un destro a battere il portiere dal limite sulla sponda di Lukaku. Due minuti dopo colpirà anche una traversa

Sponda, tiro, gol. La prima rete con la maglia dell'Inter per Eriksen è arrivata in Europa League, alla seconda da titolare e alla nona conclusione tentata nella sua nuova avventura a Milano. Il danese è partito dal 1' nel centrocampo di Conte, sbloccando il match a venti minuti dal termine. Decisivo anche Lukaku, autore della sponda per la sua conclusione, a battere il portiere del Ludogorets. Contando anche la sua precedente squadra, il Tottenham, Eriksen ha partecipato ora attivamente a tre reti nelle sue ultime quattro presenze europee (tra Europa League e Champions League): due marcature e un passaggio vincente per lui. Due minuti dopo anche una clamorosa traversa da fuori area col mancino. L'Inter vincerà 2-0 il match grazie al raddoppio su rigore di Lukaku all'ultimo minuto di recupero.