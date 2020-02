Prima partita dal primo minuto. E prima gioia per lui. Lo spagnolo - arrivato a gennaio dal Barcellona - ricambia la fiducia di Fonseca andando immediatamente in rete al 12' della sfida contro il Gent, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Primo gol in assoluto con la nuova maglia, al secondo tiro nello specchio tra tutte le competizioni (per lui solo tre spezzoni di gare in campionato). Per Perez è anche il primo gol nelle competizioni europee, arrivato alla sua seconda presenza in tornei continentali (dopo una partita in Champions col Barcellona, contro l'Inter). Inoltre, con la rete di Perez, salgono a quota 15 i diversi marcatori stagionali della Roma: soltanto Lazio (16) e Inter (17) ne contano di più tra le squadre di Serie A in tutte le competizioni. La rete dell'ex Barça ha deciso la sfida, terminata proprio 1-0.