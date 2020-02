Coronavirus, giocatori Ludogorets con inutili guanti e mascherine. FOTO

Mascherine sul viso e guanti alle mani nel brevissimo tratto che separa la discesa dal pullman all'ingresso in hotel. Sono arrivati così a Milano i giocatori del Ludogorets, in Italia per il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro l'Inter. Il club bulgaro nei giorni scorsi aveva sollecitato chiarimenti alla Uefa e all'Inter riguardo l'emergenza coronavirus. Evidentemente, però, le informazioni ricevute e i suggerimenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità non sono stati interpretati con la dovuta attenzione

