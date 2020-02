Coronavirus in Italia: le news sul contagio e le ricadute sullo sport

Aumenta il numero di guarti dal coronavirus in Italia, mentre i contagiati sono 650. Nel prossimo weekend in Serie A 5 le partite a porte chiuse: oltre a Juve-Inter anche Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Verona-Cagliari e Torino-Parma, non disputate lo scorso weekend, saranno recuperate l'11 marzo. Ciclismo, sospeso l'UAE Tour per casi sospetti di positività. Rivinata la partit di Champions di pallanuoto tra Ferencvaros e Pro Recco in programma il 3 marzo a Budapest

