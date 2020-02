Dopo l'arrivo a Milano di mercoledì, il Ludogorets si è presentato a San Siro ancora con le mascherine sul volto. Un accorgimento che, come confermato a più riprese dall'Organizzazione mondiale per la sanità, risulta inutile per prevenire il contagio da coronavirus. Non solo, i giocatori bulgari sono persino scesi in campo con le mascherine per il walk around sul terreno del Meazza prima del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro l'Inter