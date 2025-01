Baroni: "Non è il momento di fare calcoli"

L'allenatore della Lazio alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW): "Queste sono partite meravigliose, contro un avversario forte, solido che non dobbiamo sottovalutare. Dovremo affrontarli come se non ci fosse un domani, non è il momento di fare calcoli. Occorrerà una grande prestazione". Sul mercato, invece: "Faremo sicuramente qualcosa, ma chi viene dovrà essere giovane e avere grande prospettiva"

