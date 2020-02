Clamoroso gesto del difensore ivoriano del Brugge, che in piena area respinge a mano aperta la conclusione di James: inevitabili il cartellino rosso e il calcio di rigore per il Manchester United. Bruno Fernandes firmerà l'1-0 aprendo una serata trionfale per i Red Devils, completata dalle reti di Ighalo, McTominay e dalla doppietta di Fred

Il Manchester United ha guadagnato l’accesso agli ottavi di finale di Europa League con un netto 5-0 a Old Trafford contro il Brugge (dopo l’1-1 dell’andata) ma a inaugurare la serata di gol e sorrisi per i Red Devils contro il team belga è stato un intervento surreale del difensore ivoriano Simon Deli, che ha messo in discesa la partita per la squadra di Solskjaer. Succede tutto al 22’ del primo tempo, con il punteggio inchiodato sullo 0-0. Un’azione manovrata dello United porta Daniel James al tiro dal limite dell’area: destro a giro, respinta da una mano dell’avversario all'interno degli ulltimi 16 metri. Peccato per il Brugge che a eseguire la parata non sia stato il portiere Simon Mignolet, ma Deli. Che non ha trovato di meglio che tuffarsi e respingere in piena area e a mano aperta la conclusione dell’avversario.

Un gesto plateale e surreale, come i volti dei compagni di squadra del centrale difensivo confermano, che dopo cinque minuti di verifica al Var ha portato all’espulsione di Deli e all’assegnazione del calcio di rigore per lo United: conclusione trasformata da Bruno Fernandes, che ha avviato una serata trionfale per lo United. A definire il 5-0 dell’Old Trafford ci hanno pensato poi Ighalo e McTominay nel primo tempo e Fred con una doppietta nel finale.