Europa League, orari e dove vedere i sorteggi degli ottavi in tv e streaming

L'Europa League entra sempre più nel vivo, con le italiane protagoniste. Inter e Roma hanno superato rispettivamente Ludogorets e Gent nel doppio confronto e si preparano ad affrontare gli ottavi di finale della competizione. Il sorteggio è alle porte e l'urna potrebbe mettere di fronte le due italiane. Gli ottavi si disputeranno il 12 e il 19 marzo, le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport.

Dove vedere il sorteggio

Il sorteggio degli ottavi di finale sarà visibile su Sky Sport 24 e Sky Sport Football dalle ore 13:00 di venerdì 28 febbraio e si svolgerà a Nyon, in Svizzera. La cerimonia sarà trasmessa in live streaming sia sul sito skysport.it sia sull'app di Sky Sport. In studio ci saranno Mario Giunta, Riccardo Trevisani e Andrea Marinozzi; da Nyon ci sarà l'inviato Alessandro Alciato.