Ventidue giocatori per andare all'assalto dell'Europa League. L'Inter ha comunicato all'Uefa la Lista A di chi farà parte delle sfide europee, a partire dall'ottavo di finale in gara unica contro il Getafe previsto per mercoledì 5 agosto. Una data cruciale nell'immediato futuro nerazzurro e di Alexis Sanchez, visto che quello è il giorno della scadenza del suo prestito dal Manchester United. Il cileno è in lista ma, in caso di passaggio del turno, servirà l'accordo col club inglese per continuare a vedere nell'Inter uno dei giocatori più in forma del post lockdown. Allo stesso modo, presente anche Moses, anche lui all'Inter in prestito (dal Chelsea). Tra gli assenti c'è il nome di Vecino (infortunato, l'ultima volta in campo a inizio luglio) e quello di Asamoah, per lui zero minuti dalla ripresa del campionato. Chi invece è presente nei ventidue è Stefano Sensi, il cui ultimo match, prima dei guai fisici, risale addirittura a gennaio. Di lui ne aveva parlato recentemente Antonio Conte in ottica ultime giornate di campionato: "Sensi sta facendo dei progressi, ma è difficile fare oggi delle previsioni o delle stime sul suo rientro. Fino al termine della Serie A non ci sarà". La presenza nella lista europea dà allora speranza ai tifosi.