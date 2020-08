Dal secondo posto in campionato all'Europa League. Non c'è pausa per l'Inter, che torna in campo a Gelsenkirchen. Dall'altra parte il Getafe, in palio i quarti di finale: "Affrontiamo una competizione importante per tutti noi, non conta quanto lo sia per me - ha spiegato Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia - sarà fondamentale non avere rimpianti, dando comunque il massimo senza sapere dove ci porterà". Sarà una gara da dentro o fuori, perché il nuovo format dell'Europa League - deciso in seguito agli sviluppi del coronavirus - questo impone: "Abbiamo iniziato a dover fare i conti con la pressione quando ci siamo ritrovati a dover recuperare posizioni in campionato. Nelle ultime tre partite la squadra ha mostrato miglioramenti e mi auguro che con il Getafe possa essere fatto un altro step. Voglio una risposta che dia continuità a quanto fatto". Gli spagnoli non se la passano bene. Hanno vinto solo una partita nel post lockdown e sono rimasti clamorosamente fuori dall'Europa: "Ma sappiamo che sarà una partita ostica, un match sporco - ha continuato Conte - contro un avversario duto. La squadra ha raggiunto la maturità per calarsi in questo tipo di gara".