Inter-Getafe: statistiche e dove vederla in tv

A Gelsenkirchen la squadra di Antonio Conte affronta il Getafe nella sfida secca valida per gli ottavi di finale di Europa League: partita in programma mercoledì 5 agosto alla Veltins-Arena. Fischio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 o 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport 252 EUROPA LEAGUE, IL CALENDARIO DELLE PARTITE: DATE E ORARI

Quando e a che ora si gioca Inter-Getafe? Inter-Getafe si gioca mercoledì 5 agosto 2020 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, in Germania, che sarà anche la sede della Final Eight: calcio d'inizio previsto alle 21.

Dove è possibile guardare Inter-Getafe? La sfida tra Inter e Getafe sarà trasmessa in diretta esclusiva Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 o 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport 252.

Quali sono i precedenti tra le due squadre? leggi anche Conte e Zhang a colloquio: "Pensiamo all'EL" Quella in terra tedesca sarà la prima sfida nella storia di Inter e Getafe. Gli spagnoli non hanno mai incrociato una squadra italiana nella loro storia, mentre i nerazzurri hanno vinto solo uno degli ultimi 12 incontri contro squadre spagnole in tutte le competizioni europee (4N, 7P) e non trovano il successo dal 3-1 contro il Barcellona nella semifinale della Champions League 2009/10. Curiosità: l'Inter potrebbe raggiungere i quarti di finale di una grande competizione europea per la prima volta dalla Champions League 2010/11, quando fu eliminato dallo Schalke 04, perdendo con un punteggio complessivo di 7-3. Superando il turno, il Getafe raggiungerebbe per la seconda volta nella sua storia i quarti di Europa League, come già accaduto nella stagione 2007/08.

Qual è lo stato di forma tra delle due squadre? approfondimento Inter, la lista per la ripresa dell'Europa League L'Inter ha chiuso la Serie A vincendo per 2-0 sul campo dell'Atalanta dopo il 3-0 al Genoa e il 2-0 contro il Napoli e terminando seconda con 82 punti, a -1 dalla Juve campione d'Italia. Dalla ripresa dei giochi post lockdown, la squadra di Antonio Conte ha messo insieme in campionato 8 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. In Europa i nerazzurri ripartono dall'eliminazione del Ludogorets ai sedicesimi di finale (vittorie per 0-2 e 2-1 nel doppio confronto). Il Getafe ha terminato la Liga 2019/20 in ottava posizione con 54 punti, ma dopo la ripresa dei giochi ha vinto solo una delle 11 partite giocate nel campionato concluso il 19 luglio. In Europa League il team allenato da José Bordalás è arrivato agli ottavi di Europa League eliminando ai sedicesimi l'Ajax grazie alla vittoria per 2-0 in Spagna e al ko per 2-1 in Olanda.