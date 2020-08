Lo sfogo di Antonio Conte resta ancora ben impresso, anche a distanza di giorni. Sull’argomento ha parlato Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, a Sky Sport: "Io sono molto concentrato come lo siamo tutti sull'Europa League. Conte ha rilasciato una dichiarazione molto esplicita, quindi ci atteniamo a quella. Chi è nel mondo del calcio conosce queste dinamiche e sa che fanno parte del gioco. Conviviamo con tutto questo, non c'è nessuna presa di posizione da parte nostra. Ora conta essere concentrati. Tutte le componenti della società che ha avuto un colloquio con Conte, mirano a raggiungere degli obiettivi comuni che sono quelli di toglierci grandi soddisfazioni e regalarle ai tifosi e alla proprietà. In questi giorni la preparazione si è svolta nel migliore dei modi".