Nonostante il 3-0 incassato all'andata dal Basilea, il portiere dell'Eintracht Francoforte non aveva escluso la rimonta dei compagni e un epilogo ai calci di rigore. Lo dimostra il dettaglio della sua borraccia dove, come già fatto da alcuni colleghi in passato, l'ex Psg si era preparato sui rigoristi avversari. Sorprendente la cura adottata da Trapp tra nominativi, grafiche e naturalmente l'angolo in cui calciano gli svizzeri. Peccato che i tedeschi siano stati eliminati nei 90 minuti