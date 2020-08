Dopo gli ottavi di finale, la corsa alla finalissima di Europa League ripartirà dalla Final Eight. Incontri in gara secca con otto squadre candidate all'epilogo di Colonia il prossimo 21 agosto: c'è l’Inter di Conte che scenderà in campo lunedì sera contro il Bayer Leverkusen in contemporanea a Manchester United-Copenaghen. Martedì alle 21 toccherà invece a Basilea-Shakhtar e Wolverhampton-Siviglia