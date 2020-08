Europa League, le partite di oggi degli ottavi

Dopo le gare del mercoledì, l'Europa League ritorna in campo con le altre quattro sfide degli ottavi di finale. Si partirà alle ore 18.55, con la sfida secca tra Siviglia e Roma, l'unica della giornata a disputarsi nel campo neutro di Duisburg in Germania, che nei prossimi giorni sarà sede della Final Eight della competizione. Le restanti tre gare si svolgeranno regolarmente negli stadi di casa delle squadre coinvolte, per rispettare il criterio di casa-trasferta tra le gare di andata e ritorno. Sempre alle 18.55, sarà la volta del Bayer Leverkusen che ospiterà il Glasgow Rangers, ripartendo dal risultato d'andata che ha visto i tedeschi imporsi per 1-3 in Scozia. Il programma degli ottavi di Europa League si concluderà alle ore 21.00, con altre due sfide: il Wolverhampton affronterà l'Olympiakos (1-1 all'andata in Grecia), mentre il Basilea ospiterà l'Eintracht, forte della vittoria per 0-3 inflitta ai tedeschi nella gara di ormai quasi 5 mesi fa. Conclusi gli ottavi, si ripartirà il 10 agosto con la fase finale che verrà integralmente disputata in Germania e si baserà su sfide secche, senza andata e ritorno.