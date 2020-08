Inter-Bayer Leverkusen, dove vederla in tv

Superato l'ostacolo Getafe, l'Inter si appresta ad affrontare il Bayer Leverkusen, che ha terminato al quinto posto la Bundesliga e che ad inizio stagione ha giocato in Champions contro la Juventus (due sconfitte, 3-0 all'andata e 0-2 al ritorno). I nerazzurri hanno vinto soltanto uno degli ultimi otto confronti con squadre tedesche nelle grandi competizioni europee (1N, 6P), mentre il Bayer Leverkusen ha perso tutte le ultime tre contro avversarie italiane. Antonio Conte si affiderà ad un Lukaku da record, con l'attaccante belga che ha segnato in tutte le ultime otto partite del torneo (11 reti in totale), striscia iniziata nel 2014/15 con l’Everton. E' soltanto il secondo giocatore ad andare a bersaglio in otto match consecutivi in Coppa UEFA/Europa League, dopo Alan Shearer nel 2004-05; nessun giocatore ha mai trovato il gol per nove gare di fila nel torneo.