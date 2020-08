Nella serata di lunedì l'Inter affronta il club tedesco nei quarti di finale di Europa League. Sarà il terzo confronto assoluto tra le due squadre, il primo in uno scontro a eliminazione diretta. A Dusseldorf fischio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 EUROPA LEAGUE, IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE

Quando e a che ora si gioca Inter-Bayer Leverkusen? La partita tra Inter e Bayer Leverkusen si giocherà lunedì 10 agosto alle 21 alla Düsseldorf Arena di Düsseldorf.

Dove è possibile guardare Inter-Bayer Leverkusen? Il match fra Inter e Bayer Leverkusen sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201, satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra).

Quali sono i precedenti fra le due squadre? leggi anche Aranguiz salta l'Inter: "Diffidato? Non lo sapevo" Quello di Düsseldorf sarà il terzo confronto assoluto tra Inter e Bayer Leverkusen, il primo in uno scontro a eliminazione diretta. I nerazzurri hanno affrontato la squadra tedesca nei gironi di Champions League 2002/2003, vincendo entrambe le partite: a San Siro 3-2 (doppietta di Di Biagio e autorete di Butt), a Leverkusen 2-0 con il primo gol di Martins e il raddoppio di Emre. L'Inter ha vinto soltanto uno degli ultimi otto confronti con squadre tedesche nelle grandi competizioni europee (1N, 6P), mentre il Bayer Leverkusen ha perso tutte le ultime tre contro avversarie italiane.

Qual è lo stato di forma delle due squadre? L'Inter ha chiuso il campionato al secondo posto con 82 punti, -1 dalla Juventus capolista. I nerazzurri di Antonio Conte sono arrivati ai quarti di finale dopo essere arrivati terzi nel girone F di Champions League e hanno superato prima il Ludogorets (vittorie per 2-0 in trasferta e 2-1 a Milano) e poi il Getafe per 2-0 nella gara secca degli ottavi. Il Bayer Leverkusen, che ha chiuso la Bundesliga al quinto posto, arriva ai quarti di Europa League dopo il terzo posto nel gruppo D di Champions League e dopo aver eliminato il Porto (vittorie per 2-1 e 3-1) ai sedicesimi e i Rangers (3-1 e 1-0) agli ottavi.

Curiosità

Per la prima volta dalla stagione 2010/11 i nerazzurri arrivano a giocarsi i quarti di finale di una competizione europea. Anche allora, ma era Champions League, di fronte c'era una tedesca, lo Schalke 04. L’ultima volta in cui l'Inter ha ottenuto il passo per una semifinale europea è stata nel 2009-10, quando vinse la Champions. Il Bayer Leverkusen non raggiungeva i quarti di finale di una grande competizione europea dalla Coppa Uefa 2007/08, mentre non approda a una semifinale dalla Champions League 2001/02, quando poi si qualificò anche per la finale persa con il Real Madrid.