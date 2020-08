Europa League, il calendario delle partite di oggi

Dopo le gare del lunedì, l'Europa League ritorna in campo con le altre due sfide dei quarti di finale. Tutto sempre alle 21 con Shakhtar Donetsk-Basilea e Wolverhampton-Siviglia. Il match fra ucraini e svizzeri si giocherà a Gelsenkirchen presso la Veltins-Arena, mentre quello fra inglesi e spagnoli alla Chauinsland-Reisen-Arena di Duisburg. Per quanto riguarda quest'ultima partita, il Wolverhampton ci arriva dopo aver regolato 1-0 l’Olympiakos grazie al rigore decisivo di Jimenez al 9’. Una magra consolazione, perché la squadra di Nuno Espirito Santo in campionato ha mancato l'accesso all'Europa a causa del ko all'ultima giornata contro il Chelsea. Il Siviglia invece è reduce dalla vittoria sulla Roma e in Liga ha terminato al quarto post con 11 risultati utili consecutivi nel post lockdown. Lo Shakhtar, retrocesso in Europa League in seguito alla sconfitta subita per mano dell'Atalanta, ha eliminato il Benfica (2-1 in casa, 3-3 in trasferta), mentre agli ottavi ha battuto il Wolfsburg segnando tre gol a Kiev dopo una vittoria per 2-1 in Germania. Il Basilea dal canto suo ai sedicesimi ha eliminato l'APOEL con un 3-0 esterno e un 1-0 interno, mentre agli ottavi ha battuto l'Eintracht Frankfurt con un 4-0 complessivo.

Europa League, le partite di oggi dei quarti