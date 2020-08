Bruno Fernandes ha cambiato lo United

vedi anche

Man Utd avanti, Copenaghen ko ai supplementari

La stima di Zeca, e il motivo per cui quest'ultimo lo avrebbe voluto già prima nella sua squadra del cuore, è giustificata dai numeri dello United con Bruno Fernandes in campo. Il portoghese, arrivato a gennaio dallo Sporting per un totale di 80 milioni, ha cambiato faccia agli inglesi. Prima di lui lo United era settimo in classifica in Premier con ben otto sconfitte in 24 giornata. Poi il 2 febbraio l'esordio dell'ex Udinese, Samp e Novara contro il Wolverhampton. Da lì in campionato 14 partite su 14 dal primo minuto e nemmeno un ko, con la squadra capace di risalire fino al terzo posto strappando così la qualificazione alla prossima Champions. Cinque le partite giocate in Europa League e anche in questo caso nemmeno un passo falso. Per ora Bruno Fernandes è uscito dal campo senza punti solo una volta, ovvero nella semifinale di FA Cup contro il Chelsea. Il bottino raccolto è di otto gol e sette assist in Premier, ai quali si aggiungono le sette reti e i 4 assist in Europa League e un'altra perla in FA Cup. Insomma, numeri da fenomeno.