Dopo aver letteralmente passeggiato contro il Lask Linz (sette gol segnati tra andata e ritorno), lo United affronta a Colonia il Copenaghen con i favori del pronostico per il passaggio in semifinale. Solskjaer con Greenwood-Fernandes-Rashford alle spalle di Martial; fuori Mata. Tra i pali Romero al posto di De Gea. Diretta Sky Sport Football e Sky Sport 253 alle 21

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Pogba, Fred; Greenwood, B. Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer

COPENAGHEN (4-2-3-1): Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Stage, Zeca; Biel, Wind, Falk; Daramy. All. Solbakken

Statistiche e curiosità

Manchester United e Copenaghen si sono affrontate soltanto due volte finora, entrambe nella fase a gironi della Champions League 2006-07; i Red Devils hanno vinto 3-0 all’Old Trafford, prima di essere sconfitti per 1-0 a Copenaghen.

Il Copenaghen ha vinto soltanto uno dei 10 precedenti disputati in competizioni europee contro squadre inglesi, ovvero quello contro il Manchester United nel novembre 2006 (4 pareggi, 5 sconfitte). I danesi, inoltre, non hanno trovato il gol nelle ultime quattro gare giocate contro avversarie inglesi.

Il Manchester United va a caccia della seconda semifinale europea da quando Alex Ferguson si è ritirato nel 2013, dopo aver vinto l’Europa League nel 2016/17, sotto la gestione di Jose Mourinho.

Il Copenaghen gioca un quarto di finale europeo per la prima volta nella sua storia ed è la prima squadra danese a tagliare questo traguardo in una grande competizione europea dai tempi del Brøndby IF, nella Coppa Uefa del 1996/97. Il Brøndby IF è anche l’unico team danese ad aver raggiunto, nella Coppa Uefa del 1990-91, le semifinali di una grande competizione europea.

Juan Mata, del Manchester United, ha preso parte a sette gol (due reti, cinque assist) nelle nove partite disputate in questa Europa League; nei 26 match giocati nelle altre competizioni, Mata aveva messo lo zampino soltanto in tre marcature (un centro e due passaggi vincenti) dei Red Devils.