Giorno di relax per i nerazzurri che hanno scelto un ristorante nel centro di Dusseldorf per un pranzo a base di carne. Nel pomeriggio, in hotel, la sfida alla playstation al gioco di Nba tra il centrocampista e il bomber L'ESITO DEGLI ESAMI AD ALEXIS SANCHEZ

Una giornata di riposo, per staccare un po’ dal tour de force delle ultime settimane. Dopo aver conquistato l’accesso alla semifinale di Europa League, e aver conosciuto l’avversaria (lo Shakhtar Donetsk) Antonio Conte e i suoi ragazzi hanno lasciato per qualche ora l’hotel che li ospiterà ancora per la giornata di oggi per pranzare in un ristorante del centro di Dusseldorf a base di carne. Volti sereni, sorrisi e scherzi per tenere alto l’umore del gruppo. Tra le immagini che testimoniano il momento vissuto dai nerazzurri, un paio di storie su Instagram di Romelu Lukaku. Lui, uno dei leader di questa squadra che a suon di gol ha portato l’Inter a giocarsi una semifinale europea: dieci anni dopo il Triplete.