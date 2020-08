D'Ambrosio: "L'inter non è qui per caso"

L'esterno nerazzurro in esclusiva per Sky a due giorni dalla semifinale di Europa League: "Loro sono tecnici e veloci, ma se l'Inter è arrivata fin qui lo deve solo al lavoro di squadra. Lukaku? La sua fisicità è sempre un'arma in più"

Un finale di stagione da protagonista, la finale nel mirino. L' Inter prepara la supersfida allo Shakhtar Donetsk e Danilo D'Ambrosio dalla Germania si racconta così, in esclusiva per Sky Sport, verso il penultimo atto di Europa League .

Siamo arrivati a due giorni dalla partita: che Shakhtar ti aspetti di affrontare?

Una squadra forte, con tante individualità soprattutto davanti. Sono veloci, tecnici. Lo Shakhtar negli ultimi anni ha fatto bene su diversi campi, ma allo stesso tempo noi li stiamo studiando bene sotto tutti i punti di vista. Speriamo di fare una grande partita.

Pensi che dovrete fare gli straordinari sugli esterni, visto il loro sistema di gioco?

Indubbiamente loro sulle fasce hanno qualcosa in più rispetto alle altre formazioni. Ma noi non ci affidiamo alle individualità, siamo una squadra sia in fase difensiva che offensiva. Affronteremo questa sfida come abbiamo sempre fatto: di squadra.

Che sicurezza vi dà avere un trascinatore come Lukaku?

Sicuramente Romelu è un grande attaccante, così come lo sono Lautaro e Sanchez. Mister Conte ha detto una cosa giusta: Lukaku negli ultimi tempi sta facendo qualcosa di straordinario, ma grazie anche alla squadra che permette lui e gli altri attaccanti di segnare e giocare in un certo modo. E' normale che avendo un giocatore così forte fisicamente cercheremo di sfruttarlo sempre, soprattutto in area di rigore avversaria.

Giochi bene, segni ogni tanto: è uno dei momenti migliori della tua carriera?

Sto bene come sta bene tutta la squadra: non si arriva in semifinale di Europa League se hai solo i singoli in forma. L'allenatore e lo staff ci mettono sempre nelle condizioni migliori per scendere in campo, poi tocca a noi mettere qualcosa di nostro. Ed è quello che stiamo facendo per raggiungere la finale.

Chi è la favorita tra Inter e Shakhtar?

In una partita da dentro o fuori non ci sono mai favoriti. Partiamo alla pari, sapendo che loro sono una grande squadra soprattutto in avanti. Però la nostra forza è scendere in campo come un gruppo unico e determinato, che secondo me da molti anni non si vede in nerazzurro.

D'Ambrosio in crescendo nei finale di stagione: qual è il tuo segreto?

Lavorare duramente, nel quotidiano, non dare mai nulla per scontato. E, la cosa più importante, meritarsi ogni giorno sempre di più questa maglia.