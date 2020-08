Inter-Shakhtar, tutto quello che c'è da sapere

Inter e Shakhtar Donetsk in campo per la semifinale di Europa League, sarà il terzo confronto tra queste due squadre: tutte le statistiche e le curiosità sulla sfida tra i nerazzurri e gli ucraini

L'Inter non disputava una semifinale europea esattamente da 10 anni, dalla stagione del 'Triplete' e dal trionfo in Champions League con Mourinho. È l'ottava volta che i nerazzurri raggiungono questa fase dell'Europa League, competizione vinta quando ancora si chiamava Coppa UEFA per ben tre volte, tutte nell'ultimo decennio del secolo scorso: nel 1991 in finale andata e ritorno con la Roma, nel 1994 in finale andata e ritorno con il Salisburgo e nel 1998 in partita secca con la Lazio. In più c'è la finale persa nel 1997 ai rigori contro lo Schalke 04. Lo Shakhtar Donetsk, invece, ha vinto l'Europa League nel 2009, in finale contro il Werder Brema.

Sarà il terzo confronto diretto tra queste due squadre. Gli unici precedenti risalgono al 2005, alla doppia gara valida per i preliminari di Champions League. L'Inter di Mancini conquistò la qualificazione alla fase ai gironi vincendo all'andata per 2-0 con le reti di Martins e Adriano, per poi pareggiare al ritorno per 1-1 con un gol di Alvaro Recoba.

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

Da quando è retrocessa dalla Champions League, l'Inter ha ottenuto il successo in tutte le successive gare europee. I nerazzurri, infatti, hanno vinto sia all'andata che al ritorno contro il Ludogorets, battendo poi Getafe e Bayer Leverkusen agli ottavi e ai quarti di finale. In totale quattro fanno quattro vittorie consecutive, con l'Inter che non arriva a cinque successi europei di fila dal 2010, nel percorso che portò alla finale di Champions League poi vinta contro il Bayern Monaco. Lo Shakhtar Donetsk, invece, era nel girone di Champions dell'Atalanta, eliminata proprio dai nerazzurri all'ultima giornata. In Europa League è arrivata in semifinale battendo in sequenza Benfica, Wolfsburg e Basilea.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

L'Inter si affida come sempre ai gol di Romelu Lukaku, primo giocatore della storia di questa competizione a segnare in nove gare consecutive, una serie iniziata nel 2014 con la maglia dell'Everton. In questo ciclo di gare, il belga ha preso parte a 15 gol con 12 reti e tre assist. Nello Shakhtar Donetsk occhio a Junior Moraes, che ha invece preso parte a 7 gol in 7 presenze in Europa League con il club ucraino (5 reti e 2 assist). Tutte queste gare, tra l'altro, sono state giocate nella fase a eliminazione diretta della competizione.