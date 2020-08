Se in Portogallo è in corso la Final Eight di Champions League, in Germania c'è l'Europa League con l'Inter ancora in corsa e attesa dalla semifinale contro lo Shakhtar Donetsk. La finale si giocherà a Colonia, città a cui è molto legato Lukas Podolski. Il 35enne attaccante, campione del mondo con la Germania nel 2014, gioca ancora, in Turchia con la maglia dell'Antalyaspor. Ma ha investito tanto a Colonia, aprendo sette negozi di kebab e due gelaterie. E, proprio come in campo, il tedesco vuole essere protagonista e partecipa quotidianamente al lavoro nelle sue attività. In esclusiva a Sky Sport, ha parlato della fase finale dell'Europa League e delle chance di successo dei nerazzurri: "L'Inter è tra le favorite per la vittoria finale perché ha una buona squadra, coinvolge molti giocatori e sono importanti la filosofia e lo stile dell'allenatore, che ha tanta passione. Per questo sono favoriti", ha dichiarato Podolski.