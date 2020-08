L'esterno croato non era stato riscattato dai tedeschi, ma un finale di stagione in crescendo (con tanto di maglia da titolare e rete nella semifinale col Barça) potrebbe cambiare tutto: Bayern e Inter cercano l'accordo

In due mesi è cambiato tutto: i bavaresi avevano lasciato scadere il diritto di riscatto da 20 milioni su Perisic, poi però il croato ha deciso comunque di rimanere fino a fine agosto dimezzandosi anche lo stipendio . Un gesto che a Monaco hanno gradito moltissimo. Alla fine della Champions e dell'Europa League, Bayern e Inter si ritroveranno e ci potranno essere così i presupposti per far sì che Perisic continui a giocare in Baviera. Sulla base di un acquisto a titolo definitivo, a una cifra leggermente più bassa rispetto ai 20 milioni di partenza.

La stagione di Perisic

Dopo quattro stagioni in nerazzurro, per Ivan è stato un ritorno in Germania da campione: centrato il double campionato più coppa (come nel 2011/12 con la maglia del Borussia Dortmund), il classe '89 ha saputo ritagliarsi uno spazio importante all'interno del 4-2-3-1 di Flick. Ad oggi 33 presenze e 8 gol, di cui tre in Champions. Compreso il sinistro che venerdì sera non ha dato scampo a ter Stegen.