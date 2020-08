Inter-Shakhtar, dove vedere la semifinale in tv

Testa a Dusseldorf, un occhio però anche a Colonia. Lì si giocherà la finale di Europa League, ma l'Inter deve prima battere lo Shakhtar Donetsk. Un avversario non facile, dal momento che gli ucraini nel torneo fin qui non hanno mai perso. Retrocessi dalla Champions (una sola vittoria, quella contro l'Atalanta alla seconda giornata del girone), contano quattro successi e un pareggio. Ai quarti hanno avuto la meglio sul Basilea, strapazzato 4-1. Dall'altra parte però i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di fermarsi dopo aver eliminato Getafe e Bayer Leverkusen. Sarà il terzo confronto diretto tra queste due squadre. Gli unici precedenti risalgono al 2005, alla doppia gara valida per i preliminari di Champions League. L'Inter di Mancini conquistò la qualificazione alla fase ai gironi vincendo all'andata per 2-0 con le reti di Martins e Adriano, per poi pareggiare al ritorno per 1-1 con un gol di Alvaro Recoba. È l'ottava volta che i nerazzurri raggiungono questa fase dell'Europa League, competizione vinta quando ancora si chiamava Coppa UEFA per ben tre volte. Con la speranza di ripetere il trionfo del 1998.