Inter-Shakhtar, ascolti al top su Sky

La semifinale della UEFA Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk , in diretta ieri dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ha totalizzato 1 milione e 177 mila spettatori medi, 2 milioni e 473 mila spettatori unici e la migliore share di sempre per la competizione con il 6,3% . Il pre partita ha ottenuto 238 mila spettatori medi, mentre il post gara 438 mila , miglior ascolto per un post partita di Europa League.

Su TV8 il match ha registrato il migliore ascolto della serata generalista con 2 milioni e 678 mila spettatori medi e il 14,25%di share (572 mila spettatori medi per il pre gara e 942 mila per il post). Anche per TV8 si tratta della migliore share in assoluto per un match di UEFA Europa League.

Su skysport.it, il live blog del match ha raccolto 150 mila visite: è il secondo miglior contenuto di Europa League della stagione. Ben 170 mila video views per gli highlights del match, video più visto della medesima stagione.