Un viaggio lungo 339 giorni, quasi un anno di calcio. Era settembre quando i nerazzurri scendevano in campo per la prima partita europea di un nuovo corso. La Champions era finita ai giorni anche lo scorso anno (e l'Europa League agli ottavi). Un nuovo allenatore in panchina, nuovi colpi di mercato. Il sorteggio di Montecarlo non è in discesa: Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga.