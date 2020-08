Handanovic: "Dalle sconfitte si impara"

La serata non ha avuto l’epilogo sperato per l’Inter, che non è riuscita a conquistare l’Europa League. Samir Handanovic non ha nascosto la tristezza per aver perso in finale col Siviglia. "C’è grandissima amarezza e delusione, andiamo avanti e speriamo di giocare tante partite di questo tipo. La situazione si poteva girare, abbiamo avuto anche una palla gol con Lukaku e le cose potevano andare diversamente, chiunque poteva vincere: è stata una gara aperta. Nella ripresa siamo andati meglio, ma un episodio sfortunato come la deviazione di Lukaku ci è girato contro" ha spiegato il capitano nerazzurro.