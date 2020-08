vedi anche

Handanovic: "Dalle sconfitte si impara"

Gli obiettivi, però, sono chiari. "La mentalità non cambia - aggiunge -. Vogliamo migliorare nella prossima stagione, ci riproveremo. Provare a dare il massimo perché migliorare è la cosa più bella della competizione. Il bilancio di questa stagione è molto positivo. Siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale per vincerla. Un paio di anni fa non potevamo immaginarlo. Tutti noi, in campo e fuori, stiamo facendo un ottimo lavoro e stiamo andando nella giusta direzione. Vincere o perdere fa parte del calcio, però arrivare in finale ci rende ottimisti per il futuro". Nonostante il ko, Zhang ha una dedica da fare: "Dobbiamo ringraziare tutti gli operatori medici del mondo perché proteggono la nostra vita. Senza queste persone non saremmo qui oggi. Vogliamo dedicare questa partita ai loro sforzi”.