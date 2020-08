Zhang ai tifosi: "Divertiamoci, ma in sicurezza"

Sui social del club nerazzurro il messaggio ai tifosi del presidente Steven Zhang in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. La società ha anche pubblicato una nota per invitare a rispettare le norme anti-Covid: "Evitare la creazione di assembramenti per vivere al meglio questa serata speciale"

Con una nota sul sito il club ha ribadito l'importanza di rispettare le norme anti Covid-19, anche in un'occasione importante come quella della finale di Europa League: "FC Internazionale Milano, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita i propri tifosi a seguire la finale di Europa League Siviglia-Inter rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19. Comprendendo bene l’emozione e l’importanza dell’evento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questa serata speciale".