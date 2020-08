1/19 ©Ansa

La storia racconta di 6 vittorie e 3 sconfitte nelle finali dell'Inter in Europa, palcoscenico che comprende gli ultimi atti di Coppa dei Campioni/Champions League e Coppa Uefa/Europa League. A distanza di 10 anni dall'ultima volta, è in programma la "Decima" per la squadra di Antonio Conte. Un bilancio di tutto rispetto per i nerazzurri che, escludendo la Supercoppa Uefa 2010 persa contro l'Atletico Madrid, vantano una buona tradizione nelle finalissime europee. Ricordate come era andata in passato?

