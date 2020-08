I grandi campioni del passato hanno commentato la sconfitta dell’Inter. Ronaldo: "Peccato, anche i nerazzurri meritavano per la stagione che hanno fatto". Figo: "Giocare una finale è un buon inizio, significa che le cose funzionano"

Condusse l’Inter alla vittoria della Coppa UEFA, nel 1998: il suo gol in cui salta Marchegiani contro la Lazio è diventato iconico. In collegamento insieme ad altri campioni del passato, come Figo e Rui Costa, Ronaldo ha parlato della finale di Europa League che ha visto sconfitti i nerazzurri: "È stata una gran partita, una partitona. Una grande finale. Peccato che l'Inter non sia riuscita a rivincere questa competizione. Ha affrontato un degno avversario, molto difficile, che nella Liga noi del Valladolid conosciamo bene. Ma è stata una finale davvero spettacolare. Peccato perché anche l'Inter meritava, per come ha giocato la stagione, per l'impegno. Era il primo anno di Conte, mi dispiace per i tifosi nerazzurri. Speravo vincesse l'Inter ma non è stato così. Complimenti però al Siviglia che ancora una volta ha conquistato il trofeo e in maniera brillante".

Figo: "La finale è comunque un buon segnale" vedi anche Inter-Conte, l'incontro sarà martedì Anche Figo, che ha vestito la maglia dell’Inter tra il 2005 e il 2009, ha commentato il 3-2 subito dal Siviglia: "Mi dispiace per il club e i tifosi, da dieci anni non giocava una finale e aveva l'occasione di conquistare un trofeo. Per la società, per chi lavora nel club, per i giocatori: era molto importante. Ma il calcio è così. Ci saranno altre opportunità nel prossimo futuro, arrivare in finale è un segnale che le cose funzionano, specie dopo un anno così complicato sul piano dei risultati, c'è da lavorare. Il Siviglia è sempre un avversario difficile con tanta esperienza in questa competizione, è la squadra regina dell'Europa League, l'ha vinta già sei volte, non c'è molto altro da dire".

Ronaldo: "Neymar crea ma è poco freddo" vedi anche Conte-Inter, deciderà Zhang. Tutti gli scenari Ronaldo ha commentato le recenti prestazioni di Neymar: "Ha giocato molto bene le due partite di questa fase finale in Portogallo. Si è creato e ha generato tante occasioni ma gli è mancata un po' di freddezza nelle conclusioni. Ma per l'orgoglio che ha, e con le sue capacità realizzative, è ovvio che il gol gli manchi. Però credo che con un po' di fortuna e più tranquillità in finale potrà ritrovare il gol che sin qui gli è mancato".