In caso di passaggio del turno contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers, il Milan già conosce l’eventuale avversario al terzo turno preliminare di Europa League. Si tratta della vincente tra i norvegesi del Bodø Glimt e i lituani dello Zalgiris Vilnius. In ogni caso, quale che sia la squadra vincitrice, i rossoneri potranno eventualmente contare sul fatto di giocare a San Siro, per quanto la gara sia a porte chiuse. Le partite del terzo turno preliminare, tutte in gara secca, si disputeranno il 24 settembre.