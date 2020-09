Si gioca l'Europa League, con in scena le sfide del 2° turno preliminare: avanzano al turno successivo Tottenham, Galatasaray e Rangers. Passa anche il Bodo-Glimt che, in caso di qualificazione, affronterà il Milan. Ecco tutte le qualificate

Passa il Tottenham, si qualificano anche Galatasaray e Rangers. Sono questi i risultati principali del secondo turno preliminare di Europa League che vede coinvolto anche il Milan. E a proposito dei rossoneri, va registrato il successo del Bodo-Glimt, avversario della squadra di Pioli in caso di passaggio del turno. Gli Spurs hanno avuto più di qualche difficoltà per superare l'ostacolo Lokomotiv Plovdiv: i bulgari, infatti, sono passati in vantaggio con Minchev prima del ribaltone finale firmato Kane-Ndombelé. Ecco tutti i risultati e le qualificate al terzo turno preliminare di Europa League.