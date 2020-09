Neanche il tempo di festeggiare la vittoria all'esordio in campionato contro il Bologna, che il Milan torna a concentrarsi sul calciomercato. E' in particolare il ruolo del difensore centrale, quello che maggiormente occupa i pensieri di Paolo Maldini. Il direttore tecnico rossonero, intervenuto a margine della cerimonia per il Premio Azeglio Vicini, ha fatto il punto della situazione: "Abbiamo qualche problema a causa delle defezioni di Musacchio, Romagnoli e Duarte. Stiamo vedendo cosa fare, perchè in questo momento siamo contati. Abbiamo già una rosa molto equilibrata con due giocatori per ruolo, ma se potremo far qualcosa per migliorare, lo faremo. Nastasic possibile obiettivo? In teoria a noi piacciono tutti i giocatori buoni, bisogna poi capire se sono compatibili con le nostre esigenze di bilancio".