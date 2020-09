Tutto troppo in fretta, ma non per questo meno emozionante. Per realizzare quello che sta succedendo, togliersi di dosso la tensione e segnare il suo primo gol in rossonero. Una giornata incredibile per Lorenzo Colombo, chiamato a sostituire Ibrahimovic (positivo al tampone per il Covid-19) a poche ore dal fischio d'inizio e gettato nella mischia nella delicata sfida contro il Bodo Glimt. Qualche minuto per scaricare via il peso della responsabilità, poi la prima giocata per testare i riflessi di Haikin e dopo la mezz'ora trasformare sotto porta la prima rete della sua carriera da professionista. Una gioia indescrivibile, condita dalla qualificazione finale, costruita passo dopo passo a partire dal suo esordio nella scorsa stagione. 12 giugno 2020: allo Stadium si gioca la semifinale di Coppa Italia tra la Juve e il Milan. Per la squadra di Pioli è la gara della ripartenza post-lockdown, per Colombo il debutto tra i grandi. Assaggia i grandi palcoscenici per 8 minuti che non bastano a scalfire lo 0-0 finale che premia i bianconeri, poi ne raccoglie altri 8 per la prima in A nel pokerissimo ai danni del Bologna. Un passaggio chiave per mettere da parte la Primavera - esperienza caratterizzata da un importante infortunio al piede e chiusa con una media da un gol ogni 33 minuti nell'ultima annata - e allenarsi regolarmente con la prima squadra. Le tante assenze nel reparto offensivo gli spalancano la possibilità di mettersi in mostra e il giovane Lorenzo, a 18 anni e 200 giorni, ne approfitta alla grande segnando la rete più giovane del Milan dai tempi di Niang (dicembre 2012).